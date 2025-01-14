В Подмосковье семьи с детьми-инвалидами получат до 110 тыс руб на реабилитацию

Московская область вошла в число пилотных регионов страны, где будет запущен проект электронных сертификатов для реабилитации детей-инвалидов , впервые признанных инвалидами. В проекте участвуют 6 регионов: Удмуртская Республика, Подмосковье, Рязанская, Свердловская, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Уже в этом году благодаря такому цифровому сертификату семья будет получать на карту Мир сумму в размере от 85 до 110 тыс. рублей и может потратить ее на широкий перечень реабилитационных услуг для ребенка», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Сертификат представляет собой денежные средства, которыми можно оплачивать реабилитацию детей в специализированных учреждениях, а всего в этом году такой сертификат получат около 3 тыс. детей-инвалидов. Помимо реабилитационных процедур, ими можно оплатить питание и проживание не только самих пациентов, но и сопровождающих. Обналичить эти деньги нельзя, они расходуются только на реабилитацию.

Вице-губернатор добавила, что такой сертификат полностью цифровой и подавать заявление на его получение не нужно, он автоматически будет оформлен на этапе установления ребенку инвалидности.

В рамках нового проекта будет произведена закупка нового оборудования для реабилитации на сумму более 40 млн рублей, что позволит обеспечить более 120 реабилитационных мероприятий для детей в социальных центрах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.