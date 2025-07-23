В Подмосковье с начала года запустили 38 новых рентген-аппаратов

В поликлинике Электроугли Ногинской больницы ввели в эксплуатацию новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование установили взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современным оборудованием, в том числе диагностическим. Сегодня ввели в работу новый рентген-аппарат в Богородском. А всего с начала года запустили в Подмосковье 38 цифровых рентген-аппаратов на сумму более 960 млн рублей», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Аппарат обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. На нем будет проводиться диагностика как взрослым, так и детям. В смену планируется выполнять 50 исследований. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Поступление нового оборудования-часть комплексной работы по улучшению диагностики и лечения в нашем округе. Мы продолжаем обновлять материально-техническую базу, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по номеру телефона: 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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