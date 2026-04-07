В Подмосковье с начала года закупили 32 аппарата ЭКГ

В больницы Московской области с начала 2026 года поступило 32 новых аппарата электрокардиографии на сумму более 17,2 млн рублей. До конца года планируется поставить еще 108 единиц оборудования. Обновление проходит по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медицинские организации региона продолжают оснащать современным диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами ЭКГ. Технику закупают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Электрокардиография является одним из ключевых методов выявления сердечно-сосудистых нарушений, позволяющим специалисту своевременно диагностировать патологии и начать лечение. С начала года в больницы поступило 32 новых аппарата ЭКГ на сумму более 17,2 млн рублей. До конца года поставим еще 108 единиц такого оборудования», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новое оборудование уже направили в Истринскую, Ногинскую, Раменскую, Шаховскую и другие больницы.

Пройти исследование можно по направлению лечащего врача. Запись доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача, а также через чат-бот в Telegram https://t.me/eregistratura_mo_bot и МАХ https://max.ru/eregistratura_mo_bot.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.