В Подмосковье с начала года обработали почти 7 тыс звонков по паллиативной помощи

Для оказания помощи паллиативным пациентам и их родственникам в Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной «горячей линией». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В начале месяца координационному центру паллиативной помощи исполнилось 3 года. Для пациентов и их родственников в регионе работают школы паллиативного пациента, отделения, выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому, а также «горячая линия», круглосуточно принимающая обращения. С начала этого года ее операторы обработали уже почти 7 тыс. звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

В Подмосковье работает интернет-портал «Паллиативная помощь». Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие важные разделы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.