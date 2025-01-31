В Подмосковье развеяли мифы о паллиативной помощи

В паллиативной помощи каждый год нуждаются 1,3 млн человек. Но обращение к ней пугает. Поэтому возникает большое количество домыслов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Миф 1: если человек признан паллиативным, его не будут лечить.

«Это не так. Человек, которому установлен паллиативный статус, продолжает получать лечение основного заболевания. Меняется только цель этого лечения. На первый план выходит борьба с симптомами, что бы сделать жизнь максимально качественной», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Миф 2: Паллиативное лечение необходимо человеку только в конце его жизни и вообще в паллиативном отделении только умирают.

«И это тоже миф. Паллиативная помощь может оказываться людям уже с момента установки диагноза неизлечимого заболевания. Ее объем в общей терапии увеличивается постепенно и паллиативное лечение выходит на первый план. Комплексная терапия может продолжаться длительно, при этом пациент не будет испытывать тягостных симптомов. В отделение паллиативной помощи пациенты поступают для коррекции обезболивающей терапии, дезинтоксикационной терапии, выполнения хирургических манипуляций, коррекции нутриционного статуса, диагностических исследований», — пояснила Шестакова.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.