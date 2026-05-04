В Подмосковье рассказали об уходе при диабетической стопе

Специалисты Подмосковья напомнили об особенностях ухода за паллиативными пациентами с диабетической стопой и мерах профилактики осложнений. Рекомендации дала специалист координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Диабетическая стопа остается одним из самых опасных осложнений сахарного диабета. У паллиативных пациентов риск тяжелых последствий выше из-за общего ослабления организма, ограниченной подвижности, сниженного иммунитета и сопутствующих хронических заболеваний. Это может привести к быстрому развитию инфекции, гангрены и необходимости ампутации.

Снижение чувствительности и подвижности мешает пациентам самостоятельно осматривать стопы и вовремя замечать травмы. Сосудистые нарушения замедляют заживление даже небольших ран, а организм хуже справляется с инфекцией. В результате даже маленькая трещина способна вызвать нагноение.

Ежедневная профилактика помогает снизить риски. Специалисты рекомендуют осматривать стопы утром и вечером, уделяя внимание межпальцевым промежуткам, пяткам и подошвам. Ноги следует мыть теплой водой с мягким мылом и тщательно высушивать кожу, особенно между пальцами. Для пяток и подошв подходит увлажняющий крем. Ногти нужно стричь вовремя, а при их утолщении или деформации обращаться к специалисту. Обувь должна быть мягкой и свободной, без грубых швов, носки — из натуральных тканей и без тугих резинок. Также важно поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах, рекомендованных врачом.

«Внимательное отношение к состоянию стоп — залог предотвращения тяжелых осложнений. Родственникам и ухаживающим важно знать основные признаки: изменение цвета кожи, температуру стоп, отек, повреждения кожи, боль и дискомфорт», — пояснила специалист координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Аристархова.

По вопросам паллиативной помощи работает круглосуточная горячая линия координационного центра по телефону +7 (498) 683-83-83.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.