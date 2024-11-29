В Подмосковье рассказали о возможностях кабинета паллиативной помощи

Паллиативная помощь оказывается не только в стационарах и отделениях сестринского ухода, но и в кабинетах паллиативной помощи. Кабинет осуществляет такие функции, как оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника, динамическое наблюдение за пациентами, нуждающимися в специализированной помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врач паллиативного кабинета при необходимости назначает и выписывает наркотические и психотропные лекарственные препараты пациентам с болевым синдромом. Тут же можно получить направление при наличии медицинских показаний на госпитализацию в специализированный стационар или отделение сестринского ухода.

Паллиативный врач помогает в организации консультаций с профильными узкими специалистами, специалистами социально-психологической помощи пациентам и их родственникам. А также в кабинете паллиативной помощи можно пройти обучение основным навыкам ухода и правильному использованию медицинского оборудования в домашних условиях.

«Паллиативный пациент может записаться в кабинет на портале palliative.zdrav.mosreg.ru, а также по телефону горячей линии координационного центра паллиативной помощи: 8 (498) 683-83-83», — прокомментировала специалист координационного центра Ирина Аристархова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.