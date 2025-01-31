В Подмосковье рассказали, как обратиться за помощью паллиативным пациентам

Показания для включения в регистр паллиативной помощи определяют участковый врач-терапевт и врачи-специалисты на основании проведения врачебной комиссии. Они оформляют необходимую документацию и передают всю информацию в отделение паллиативной помощи, чтобы совместно вести наблюдение пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

20 отделений выездной паллиативной помощи осуществляет работу выездной патронажной службы, которая на дому обслуживает пациентов, признанных паллиативными, проводит медицинские осмотры, корректировки лечения и выписки льготных лекарственных препаратов.

«Можно записаться в 37 кабинета паллиативной помощи, которые находятся при поликлиниках. А через портал в них открыта самозапись», — прокомментировала сотрудник координационного центра паллиативной помощи Московской области Ирина Аристархова.

Горячая круглосуточная линия координационного центра паллиативной медицинской помощи в Московской области: +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.