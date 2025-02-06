В Подмосковье рассказали, как изменилась региональная медицина

Современные больницы, новые методы диагностики и лечения, фельдшерско-акушерские пункты — это результаты нацпроекта «Здравоохранение», который запустили в 2019 году. В Подмосковье рассказали, какие изменения произошли благодаря этому проекту, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Одним из ключевых направлений работы стало строительство новых медицинских объектов. Так, в 2024 году в Лобне введена в строй поликлиника, способная принимать до 600 пациентов в смену, а в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа запущен современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену и 60 коек.

Помимо этого, за время реализации проекта на территории области были введены в эксплуатацию 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), семь поликлиник в Реутове, Коломне, Раменском, Домодедове, Серпухове, Одинцове и Мытищах, а также два офиса врачей общей практики (ВОПа) в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах.

С участием средств федерального бюджета открыта Московская областная детская больница в Красногорске.

В 2024 году 722 единицы медицинского оборудования были поставлены в региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения, детские поликлиники и онкодиспансеры. Всего за период реализации нацпроекта поставлено 5,5 тысяч единиц оборудования.

В 2024 году в Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Раменском округах и Истре были закуплены передвижные медицинские комплексы с оборудованием для диагностики, включая флюорографию и маммографию. Всего в Московской области действуют 58 мобильных бригад, за время выездной работы медиками проведено более 245 тысяч консультаций и обследований.

В 2024 году в Воскресенске начал работу центр амбулаторной онкологической помощи. Это уже 25-й подобный центр, открытый в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Более 6 млн человек, в том числе 1,4 млн детей, прошли профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в 2024 году. Благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам можно выявить серьезное заболевание на ранних стадиях и вовремя оказать помощь пациенту.

С 2025 года началась реализация новых национальных проектов, решение о которых принял президент страны. В их числе — проект «Продолжительная и активная жизнь», который стал преемником национального проекта «Здравоохранение». Он включает в себя одиннадцать федеральных направлений, охватывающих все аспекты здравоохранения — от первичного звена до реабилитации. Пять из них продолжают направления нацпроекта «Здравоохранение»: модернизация первичного звена, помощь при сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами, поддержка федеральных центров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.