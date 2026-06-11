В Подмосковье работает координационный центр паллиативной помощи

Жители Подмосковья могут получить паллиативную помощь через координационный центр, который работает по принципу «единого окна». Специалисты помогают пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями улучшить качество жизни и организуют необходимую поддержку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области действует координационный центр паллиативной медицинской помощи. Обратиться туда можно по круглосуточной горячей линии. После обращения к работе подключается команда специалистов, которая помогает решить медицинские и организационные вопросы.

Паллиативная помощь направлена не на излечение заболевания, а на улучшение качества жизни пациента. Ее могут получить люди с онкологическими, тяжелыми сердечными, легочными, неврологическими и другими прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями. По мере развития болезни увеличивается объем поддержки — от эффективного обезболивания до респираторной и нутритивной помощи.

«Мы не знаем, сколько времени осталось. Но мы точно знаем, что можем сделать это время достойным и наполненным теплом. Если вам или вашим близким нужна помощь — просто позвоните», — прокомментировала главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Ирина Ушканенко.

По вопросам оказания паллиативной помощи в регионе можно обратиться по телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.