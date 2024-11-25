В Подмосковье работает интернет-портал для оказания паллиативной помощи

На нем можно оформить заявки на госпитализацию в отделение паллиативной помощи или сестринского ухода, обезболивание, выдачу оборудования для использования в домашних условиях или вызов патронажной службы. Также паллиативный пациент может самостоятельно записаться в кабинет паллиативной помощи.

«Не выходя из дома можно оставить заявку на получение паллиативного статуса. С вами свяжется сотрудник координационного центра и поможет оформить статус паллиативного пациента. Также он ответит на любые ваши вопросы относительно медицинской паллиативной помощи», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

На портале можно оставить любой запрос через форму обратной связи, а также можно обратиться на горячую линию по паллиативной помощи по номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.