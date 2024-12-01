В Подмосковье проводят профессиональные мастер-классы по оказанию первой помощи

В Центральной библиотеке города Фрязино продолжаются занятия по обучению навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстренных ситуациях, сообщили в пресс-службе округа.

Во время встречи участники вспомнили ключевые темы первой помощи, включая обработку ран, сердечно-легочную реанимацию и другие жизненно важные методы.

Однако особое внимание было уделено психологии экстренных ситуаций. Инструкторы поделились рекомендациями о том, как правильно вести себя с пострадавшими: какие слова поддержки могут оказать значительное влияние на их состояние, а какие фразы лучше исключить, чтобы не усугубить ситуацию, разобрали, что такое стресс, страх и истерика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.