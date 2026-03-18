В Подмосковье прошел Всероссийский форум «Наставничество. Перезагрузка подходов»

В Подмосковье прошел Всероссийский форум с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» Это уже второй форум, который проводится в отрасли здравоохранения Подмосковья по теме наставничества.

Форум включал 5 тематических сессий и круглый стол по вопросам профессионального наставничества и интеграции образовательных практик в рабочий процесс. Каждая площадка была посвящено конкретной проблеме и решениям: на первой секции участники обсудили аспекты правового регулирования наставничества. Вторая — коснулась вопросов подготовки наставников, на третьей обсуждался опыт регионов, а в рамках четвертой секции участники поговорили о роли социального партнерства в развитии института наставничества. Заключительная пятая секция была посвящена вопросам формирования института наставников и их подготовке.

Всего в форуме приняли участие более 600 гостей, включая делегации из Беларуси, Киргизии и Таджикистана, а также представителей федеральных и региональных образовательных учреждений.

В форуме приняли участие заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, заместитель Председателя Правительства Амурской области — министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Сергей Черногаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова и др.

«Система здравоохранения региона объединяет тысячи специалистов различного уровня подготовки — от опытных врачей до выпускников медицинских вузов. С целью содействия профессиональному развитию молодых кадров в Подмосковье действует институт наставничества, предполагающий закрепление за каждым начинающим сотрудником квалифицированного специалиста-куратора. Сегодня в Подмосковье стартовал Всероссийский форум с международным участием „Наставничество. Перезагрузка подходов“. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы профессиональной адаптации молодых специалистов и представили лучшие практики наставнической работы, применяемые в медицинских организациях нашей страны», — сказал Забелин.

В Московской области система наставничества работает с 2022 года. Опытные врачи и средний медицинский персонал помогают новичкам адаптироваться на рабочем месте, делятся профессиональными знаниями и сопровождают на всех этапах становления в профессии. Всего за время работы системы через нее прошли уже более 5 тыс. молодых медработников.

Ключевым событием форума стало награждение победителей и призеров регионального конкурса наставников, который проводился в здравоохранении Подмосковья.

Большинство заявок включали в себя креативные подходы и уникальные практики наставников, причем некоторые из участников — работники одного учреждения. Так, в номинации «Лучшие медицинские учреждения по организации наставничества» лидерами стали: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, ГБУЗ МО «Красногорская клиническая больница» и ГБУЗ МО «Долгопрудненская клиническая больница».

В номинации «Лучшие наставники здравоохранения Подмосковья 2025» оценивались креативные подходы, профессиональные компетенции, методологическая база и проектная деятельность наставников. По результатам конкурсной комиссии третье место поделили между собой сразу три участника: Наталья Федосова — заведующая терапевтической службой, врач-терапевт ГБУЗ МО «Долгопрудненская клиническая больница»; Анна Самарцева — старшая медицинская сестра детского инфекционного отделения ГБУЗ МО «Королевская больница» и Вера Багирь — врач-терапевт врачебной амбулатории «Архангельское» ГБУЗ МО «Красногорская клиническая больница».

Серебряными призерами конкурса стали сразу два наставника из Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского. В число лидеров вошли Олег Герасименко — заведующий отделением анестезиологии-реанимации — врач-анестезиолог- реаниматолог и Ревиз Джинджихадзе — руководитель отделения нейрохирургии, главный внештатный специалист по нейрохирургии Министерства здравоохранения Московской области.

Победителем конкурса, набравшим наибольшее количество баллов конкурсной комиссии и показавшим высокий уровень профессионального наставничества, стала Ольга Ходненко — главный врач, врач — стоматолог- терапевт ГБУЗ МО «Королевская стоматологическая поликлиника».

