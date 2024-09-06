В Подмосковье прошел мастер-класс по уникальной методике «Первый шаг»

Научно-исследовательский клинический институт детства посетил эксперт в области развития младенцев и детей, а также преподаватель методики Фельденкрайза Шай Зильбербуш из Израиля. Он провел открытый урок для мам и медперсонала, где подробно рассказал про уникальный метод «Первый шаг», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках урока состоялось практическое занятие, где специалист подробно познакомил с методикой, продемонстрировав ее на детях с особыми потребностями.

«Более 30 лет Шай Зильбербуш работает в Европе и занимается реабилитацией детей с особыми потребностями, помогая их семьям. Взяв за основу обширные знания из методики Фельденкрайза, добавив результаты наблюдений и практический опыт отца троих детей, г-н Зильбербуш разработал уникальный метод „Первый шаг“ (First Step) для детей от рождения и до 14 месяцев. И сегодня в рамках занятия его освоили врачи НИКИ детства. Мы рады такому сотрудничеству, так как обмен опытом с израильскими коллегами позволит докторам Института детства повысить свой профессиональный уровень», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Метод First Step существует более 25 лет. Его задача увидеть развивается младенец от рождения, создать идеальные условия для гармоничного роста. Эта программа разработана специально для детей с задержкой развития и особыми потребностями. Метод применим к широкому спектру заболеваний, это в том числе: наследственные патологии, состояния после травм, инсультов, поражения головного мозга, задержка речи, аутистические расстройства, эпилепсия, расстройства пищевого поведения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и многое другое.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.