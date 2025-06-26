В Подмосковье прошел день донора

В Жуковском прошел день донора. Он состоялся во Дворце культуры. В мероприятии приняли участие 108 человек, которые сдали 37,8 литра крови, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всем пришедшим провели медицинский осмотр: проверили гемоглобин, отсутствие инфекций и вирусов и определили группу крови и резус-фактор. Перед сдачей крови участникам дали выпить сладкий чай с печеньем.

Донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет весом не менее 50 килограммов. На процедуру нужно взять паспорт и медицинский страховой полис.

День донора организует Московский областной центр крови и жуковское местное отделение Российского Красного креста при поддержке городской администрации.

В прошлом году в Жуковском было проведено 6 донорских акций, в которых приняли участие 524 донора. Было заготовлено 194,4 литра крови. 5 человек получили звание «Почетный донор России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.