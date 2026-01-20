В Подмосковье приглашают доноров с отрицательными группами крови

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на 20 января 2026 года. В регионе особенно востребованы доноры с IV, а также I, II и III отрицательными группами крови. Запись на сдачу цельной крови не требуется.

Заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова отметила, что стабильный запас компонентов позволяет врачам оперативно реагировать в экстренных ситуациях. Она подчеркнула, что каждый донор дает шанс на спасение жизни.

Центр крови работает ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Обособленные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00. В Воскресенске и Щелкове пункты открыты с понедельника по субботу, в Подольске и Орехово-Зуеве — последняя суббота месяца донорская, а в Наро-Фоминске — со вторника по четверг с 9:00 до 13:00. Донором может стать совершеннолетний гражданин РФ или иностранный гражданин, проживающий в России на законных основаниях не менее года и не имеющий медицинских противопоказаний.

Также в Подмосковье пройдут выездные донорские акции. Ближайшая состоится 26 января в Дубне, в ДК «Октябрь» на площади Космонавтов, 1. Записаться можно по телефону за три дня до акции: +7 (496) 217-04-00 (доб. 0787).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.