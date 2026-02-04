В Подмосковье приглашают доноров с I и III отрицательными группами крови

Московский областной центр крови объявил о необходимости доноров с I и III отрицательными группами крови, а также с I, III и IV положительными группами. Донорская кровь требуется для обеспечения больниц региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на 4 февраля 2026 года. В регионе особенно востребованы доноры с I и III отрицательными группами крови, а также с I, III и IV положительными группами. Запись на сдачу цельной крови не требуется.

Заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова отметила, что донорская кровь необходима для проведения плановых операций, лечения онкологических заболеваний, помощи пострадавшим в авариях и женщинам при тяжелых родах. Регулярное донорство позволяет избежать дефицита и оперативно использовать кровь в экстренных ситуациях.

Центр крови работает ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Обособленные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00. В Воскресенске и Щелкове пункты работают с понедельника по субботу, в Подольске и Орехово-Зуеве последняя суббота месяца — донорская, в Наро-Фоминске — со вторника по четверг. Донором может стать совершеннолетний гражданин РФ или иностранный гражданин, проживающий в России не менее года и не имеющий медицинских противопоказаний.

В Подмосковье также проходят выездные донорские акции. Ближайшая состоится 9 февраля в Дубне в универсальной библиотеке ОИЯИ им. Блохинцева. Записаться можно по телефону за три дня до акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.