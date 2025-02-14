В Подмосковье появился на свет ребенок весом 4,6 кг

В Пушкинском перинатальном центре начало 2025 года запомнится рождением одного из самых крупных новорожденных. Здесь на свет появился настоящий богатырь весом 4 650 гр и ростом 56 см, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам акушера-гинеколога Оксаны Хусейновой, роды прошли без осложнений и трудностей, что особенно радует медицинский персонал и родителей.

Появление крепкого малыша стало важным событием для медицинского учреждения и населения города.

«Роды прошли максимально естественно, без осложнений и трудностей. Родился здоровый и крепкий малыш весом 4 650 гр и ростом 56 см, 8-9 баллов по шкале Апгар», — рассказывает акушер-гинеколог Оксана Хусейнова.

Молодая мама с сыном готовятся к выписке и чувствуют себя прекрасно. Дома их уже с нетерпением ждут папа, старший брат и девочки-двойняшки, готовые поздравить новоиспеченного семейного члена с первым достижением.

Стоит отметить, что этот малыш стал самым крупным ребенком, родившимся в центре с начала года. Хотя рекордным остается вес в 5 245 граммов при росте 60 см, рожденный в 2023 году. Появление таких богатырей на свет каждые раз подчеркивает важность и высокое качество работы медицинских специалистов, а также уровень заботы и внимания, которые получают будущие мамы в Пушкинском перинатальном центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.