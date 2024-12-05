В Подмосковье пояснили, как грамотно организовать уход за паллиативным пациентом

Любой паллиативный пациент нуждается в ежедневном уходе. Чтобы правильно его организовать, необходимо обсудить с пациентом его возможности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, возможно с использованием специальных приспособлений, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Место проживания пациента должно быть адаптировано в соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями. Для сохранения здоровья своего и пациента важно применять эргономичные методы и дополнительные инструменты при перемещении человека с ограниченной подвижностью или полной неподвижностью в постели.

Важно следить за способностью подопечного к самостоятельному проведению гигиенических процедур. Во-первых, это помогает поддерживать его психологический комфорт. А во-вторых, так не будет пропущено появление пролежней.

Дополнительную поддержку можно получить, позвонив на горячую линию координационного центра паллиативной помощи Московской области по номеру: 8 (498) 683-83-83 или оставив заявку на портале паллиативной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.