В Подмосковье почти 123 тыс человек прошли скрининг на рак кишечника

Почти 123 тыс. жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг на колоректальный рак в рамках регионального проекта, который стартовал в прошлом году. Обследование доступно пациентам старше 45 лет во время диспансеризации и профосмотров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье проводится бесплатный онкоскрининг, направленный на раннее выявление злокачественных новообразований нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Пациентам выполняют количественный анализ кала на скрытую кровь — высокоточный метод, позволяющий обнаружить скрытое кровотечение и заподозрить заболевание на ранней стадии.

«Своевременное проведение исследований является определяющим фактором эффективности лечения онкологических заболеваний. Всего за время работы проекта онкоскрининг на колоректальный рак прошли почти 123 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Скрининг проводят жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Ранняя диагностика позволяет во многих случаях избежать открытой операции и удалить образование с помощью эндоскопа.

Специалисты напоминают о важности регулярных обследований. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Запись доступна на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в MAX и Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.