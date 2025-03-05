В Подмосковье парень жил с зубом в носу и не мог вылечить насморк

В Долгопрудненскую больницу обратился 22-летний молодой человек, который сообщил, что никак не может вылечить насморк и это мешает ему дышать. Во время обследования выяснилось, что в его носу нашли инородный предмет, которым оказался молочный зуб, пишет SHOT .

На снимке, сделанном во время обследования молодого пациента, видно, что молочный зуб вырос в одной из пазух. Именно он мешал парню дышать и являлся причиной насморка, который не получалось вылечить.

Медики направили молодого человека на операцию. Молочный зуб из его носа успешно удалили.

Спустя несколько дней парня отпустили домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По какой причине молочный зуб мог вырасти в носу, не уточняется.

Ранее в Подмосковье медики достали из кишечника шестилетнего ребенка швейную иглу. Мальчик проглотил инородный предмет во время игры, после чего сообщил отцу о сильной боли в животе.

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.