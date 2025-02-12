Подмосковные врачи достали иглу из кишечника шестилетнего мальчика

В Московской области врачи спасли шестилетнего мальчика, который проглотил иголку. Ее извлекли из кишечника ребенка с помощью щипцов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Ранее мальчик пожаловался отцу на боль в животе, после чего его отвезли в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. На рентгене медики поняли, что ребенок проглотил иголку.

Оказалось, что игла застряла острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Врачи решили достать инородный предмет специальными щипцами.

«Для удаления иглы мы использовали биопсийные щипцы, с помощью которых аккуратно извлекли инородное тело из слизистой оболочки и затем переместили его в желудок, чтобы избежать повреждения окружающих тканей», — рассказали в медучреждении.

Далее доктора использовали эндоскопический инструмент «Крокодил», взяли иглу за неострый конец и вытащили ее из мальчика. Операция заняла 30 минут и окончилась успешно.

Через день после операции ребенка выписали из больницы.

Ранее в Подмосковье ребенка госпитализировали после того, как он попил из найденной на улице бутылки. Мальчик думал, что пьет лимонад, но едва не сжег свои внутренние органы.