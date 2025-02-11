В Подмосковье ребенок почти сжег свои органы, попив из уличной бутылки
В Домодедове ребенок попил из уличной бутылки и попал в больницу
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В подмосковном Домодедове восьмилетний мальчик попал в больницу после того, как выпил неизвестную жидкость из валяющейся на улице бутылки. Предположительно, в ней могла быть щелочь, сообщает «МК: срочные новости».
Ребенок гулял на улице 8 февраля, и на пути ему попалась бутылка с этикеткой от лимонада. Мальчик решил попить из нее, после чего ему защипало в горле.
Несовершеннолетний вернулся домой и рассказал обо всем бабушке, после чего женщина промыла ему рот. На следующее утро состояние ребенка ухудшилось и он пожаловался на боли в горле и желудке.
Позже мальчика увезли в больницу, где у него выявили ожоги желудка, гортани, пищевода и токсическое отравление. Ребенка пришлось госпитализировать.