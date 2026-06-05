В Подмосковье откроют пять центров телемедицины до конца года

Пять новых центров телемедицинских консультаций начнут работать в Подмосковье до конца 2026 года. Их откроют в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области продолжают расширять сеть центров телемедицины. Онлайн-консультации позволяют жителям получить расшифровку анализов и исследований, продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист и скорректировать лечение без очного визита к врачу.

«Онлайн-формат особенно удобен для работающих граждан, родителей с маленькими детьми и пациентов, которым сложно регулярно посещать медучреждения очно. Сегодня центры телемедицины уже работают в 10 медорганизациях региона, а до конца года откроем еще в 5 — в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сейчас центры телемедицины действуют в Пушкинской, Мытищинской, Люберецкой, Химкинской, Наро-Фоминской, Лобненской, Реутовской, Балашихинской и Красногорской больницах, а также в Котельниковской поликлинике. Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.