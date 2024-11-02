В Подмосковье опубликован график работы медорганизаций в День народного единства

В Московской области утвержден график работы медицинских организаций на 4 ноября. Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 4 ноября с 08:00 до 16:00. По такому же графику будет осуществляться обслуживание вызовов на дому», — рассказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме. При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.