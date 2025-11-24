В Подмосковье определили победителей конкурса «Народный доктор»

В Московской области подвели итоги конкурса «Народный доктор». Жители региона могли выбрать лучшего детского и взрослого врача любой специальности на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Жители Московской области ежегодно голосуют за лучшего взрослого и детского врача. В этом году в конкурсе «Народный доктор» участие приняли более 26,7 тыс. медицинских специалистов. Также в ближайшее время будут подведены итоги премии «Подмосковный врач», «Подмосковная медицинская сестра/ Подмосковный медицинский брат» и «Подмосковный фельдшер», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По итогам народного голосования победителями конкурса «Народный доктор» стали врач-терапевт участковый Ногинской больницы Елизавета Карпович и врач-детский хирург Видновской больницы Виктория Мирошникова. Они получат денежные призы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.