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В Подмосковье около 54 тыс человек стали донорами в 2024 году

В Московской области с начала года кровь и ее компоненты сдали почти 54 тыс. человек, что на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно отметить, что большая часть людей сдает кровь на безвозмездной основе», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов

В переливании крови нуждаются люди, с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте или по телефону координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.