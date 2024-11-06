В Подмосковье назвали преждевременной информацию о смерти женщины от вируса Коксаки

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Минздрав Подмосковья: смерть беременной от вируса Коксаки не подтверждена

Минздрав Подмосковья сообщил, что информация о смерти беременной жительницы Подольска от вируса Коксаки еще не подтверждена. В настоящее время причины трагедии выясняются, сообщает ТАСС .

Ранее Telegram-каналы заявили, что в Подольске от неизвестной болезни умерла беременная женщина. Предварительно, она могла заразиться вирусом Коксаки.

В подмосковном Минздраве назвали эту информацию преждевременной. В ведомстве отметили, что сначала необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить настоящую причину смерти женщины.

Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция. Первые ее симптомы — это сыпь, повышенная температура, рвота. В основном вирус подхватывают россияне, отдыхающие в Турции.