В Подмосковье напомнили о вреде употребления наркотиков для подростков

Заведующий детским поликлиническим отделением № 1 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Наталья Лысенко рассказала, что наиболее распространенными последствиями приема наркотических веществ являются: снижение иммунитета и нарушение обмена веществ, истощение, меняется внешность (тусклая кожа, потухшие глаза, желтые зубы, болезненный вид, худоба), заболевания внутренних органов, инфекционные заболевания — ВИЧ, гепатиты, психозы и прочие психические расстройства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кроме того, последствиями употребления токсических и наркотических средств являются снижение интеллекта и нарушение всех психических функций (внимание, память, мышление), а также развивается склонность к суицидам, а передозировка приводит к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода.

«Наркотики оказывают разрушительное воздействие на организм, а их длительное применение способно привести к изменениям структуры и работы мозга. Нарушается когнитивная функция, память, способность принимать решения взвешенно. Большое влияние вещества оказывают на сердце и сосуды: может развиться нарушение сердечного ритма, повышение или понижение артериального давления, у таких подростков риск развития инфаркта и инсульта во взрослом возрасте намного выше», — сказала доктор.

Доктор подчеркнул, что подросткам и молодым людям нужно знать, что не бывает безопасных доз, не нужно тешить себя ложными надеждами о безопасности курения и употребления современных электросигарет. Вдыхание химических составов никогда не проходит бесследно для человеческого организма.

Средняя продолжительность жизни наркомана с момента начала употребления наркотиков около 7 лет. Основные причины смерти при употреблении наркотических препаратов: передозировка, печеночная кома, острая сердечно-сосудистая недостаточность, острая почечная недостаточность, остановка дыхания, суицид в состоянии психоза. Вывод может быть только один — не пробовать и не употреблять никаких наркотических средств.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.