В Подмосковье на Крещение дежурили 82 бригады скорой помощи

В ночь с 18 на 19 января в Подмосковье на официальных местах массового купания в честь Крещения работали 82 бригады скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ночь на Крещение в Подмосковье были организованы временные медицинские пункты и дежурства медперсонала на 82 официальных площадках для массового купания. Об этом сообщил заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николай Суслов.

Дежурство проходило с 22:00 18 января до 3:00 19 января. При необходимости резервные экипажи скорой могли выехать на дополнительные адреса, где проходили купания, всего их было более двухсот.

Накануне праздника медики рекомендовали жителям учитывать состояние здоровья перед окунанием и обращаться за помощью при недомогании. По итогам ночи никто не пострадал и не переохладился, за медицинской помощью обратился только один человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.