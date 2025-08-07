В Подмосковье на 53% увеличилось число малоинвазивных операций

В Московской области выросло общее число оперативных вмешательств, а вместе с тем — операций с использованием малоинвазивных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«За 6 месяцев этого года в подмосковных стационарах провели более 205 тыс. операций, из которых свыше 120 тыс. выполнены малоинвазивно, то есть без больших разрезов. Это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие методы позволяют сократить срок пребывания пациента в стационаре и период восстановления, а также существенно снизить риск послеоперационных осложнений», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С этого года в Подмосковье также работают стационары кратковременного пребывания, где пациенты получают медицинскую помощь, не требующую длительного пребывания в стационаре. Она оказывается по профилям: урология, офтальмология, гинекология, проктология, оториноларингология и хирургия. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. Его назначит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.