В Подмосковье МОНИИАГ запустил онлайн школу грудного вскармливания

Школа грудного вскармливания начала работу в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского в апреле 2026 года. Онлайн-лекции и мастер-классы для будущих и молодых родителей будут проходить еженедельно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Занятия проводят акушеры-гинекологи и неонатологи института. С первых чисел апреля лекции и мастер-классы проходят в онлайн-формате, а их записи размещают на официальном портале МОНИИАГ.

«По многочисленным просьбам наших пациентов мы решили вынести тему кормления малыша в отдельную Школу. Ведь вопросы молодых родителей с рождением ребенка не уменьшаются, а становятся только многочисленнее. Несмотря на название, темы Школы грудного вскармливания не будут ограничены только вопросами питания: опытные врачи, ежедневно работающие с мамами в акушерских отделениях института, обязательно поделятся всеми секретами, которые помогут малышу лучше расти и развиваться», — рассказала врач акушерского отдела МОНИИАГ Яна Андросова.

С 2025 года в институте действует онлайн Школа материнства, которую еженедельно посещают несколько сотен слушателей. Врачи отмечают, что такие занятия полезны всем взрослым членам семьи, где ожидается пополнение, поскольку современные рекомендации могут отличаться от принятых 10–20 лет назад. Расписание эфиров и архив записей доступны на официальном портале МОНИИАГ.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.