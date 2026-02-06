В Подмосковье кол-центр главного врача принял более 362 тыс звонков в 2025 г

Жители Подмосковья с начала 2025 года обратились на «горячую линию» главного врача более 362 тысяч раз для получения информации и консультаций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут получить консультацию, задать вопросы о работе медицинских учреждений, а также оставить отзывы и предложения, позвонив на «горячую линию» главного врача.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что благодаря работе линии удается оперативно реагировать на обращения пациентов и принимать необходимые организационные решения. С начала 2025 года на «горячей линии» было обработано более 362,5 тысячи звонков.

Позвонить на «горячую линию» главного врача можно по номеру 8 (498) 602-03-59. После соединения с оператором необходимо набрать добавочный номер, соответствующий конкретной медицинской организации. Информацию о добавочных номерах можно найти на сайтах медучреждений и на информационных плакатах в поликлиниках. Линия работает по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.