В Подмосковье действует двухэтапный скрининг рака кишечника

Программа двухэтапного скрининга колоректального рака охватывает жителей Подмосковья в возрасте от 40 до 75 лет. Обследование включает анализ кала на скрытую кровь и при необходимости колоноскопию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В России утверждена программа раннего выявления колоректального рака среди взрослых от 40 до 75 лет. Первый этап — анализ кала на скрытую кровь. Исследование позволяет обнаружить микроскопические следы крови, которые могут указывать на полипы или злокачественные новообразования.

Тест можно пройти в рамках диспансеризации или во время дня здоровья в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. При положительном результате пациента направляют на второй этап — колоноскопию.

Колоноскопия дает возможность осмотреть внутренние стенки кишечника, выявить аномалии, провести биопсию и удалить полипы. Процедуру выполняют под легким успокоительным, что делает ее более комфортной для пациента.

«Двухэтапный онкоскрининг позволяет значительно снизить риск поздней диагностики злокачественного заболевания и продлить жизнь. Колоноскопию нужно делать даже при явном геморрое и других возможных причинах кровотечений», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Ольга Отдельнова.

Пройти обследование можно в день здоровья в амбулаторных центрах онкологической помощи. Ближайший прием состоится 28 марта с 9:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.