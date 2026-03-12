В Подмосковье число операций на глаза выросло на 20% в 2025 году

Более 52 тыс. офтальмологических операций провели в Московской области в 2025 году, что почти на 10 тыс. больше, чем годом ранее. Рост составил 20%, большинство вмешательств выполнено малоинвазивным методом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2025 году в Подмосковье выполнили свыше 52 тыс. операций по профилю «офтальмология». По сравнению с 2024 годом их количество увеличилось почти на 10 тыс.

«Открытие в прошлом году стационаров кратковременного пребывания, оснащение медучреждений современным оборудованием, профессионализм и опыт медицинских специалистов позволили в прошлом году на 20% увеличить число проводимых операций на глаза. Отмечу, что 95% вмешательств выполнены с использованием малоинвазивных технологий. Это позволило сократить период реабилитации и свести к минимуму риски осложнений. Наибольшее количество операций было связано с лечением катаракты», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оперативное лечение в регионе проводится бесплатно по полису ОМС. Направление на плановую госпитализацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат, а также чат-боты в МАХ и Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.