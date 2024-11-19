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В Подмосковье более 60 тыс детей прошли неонатальный скрининг в 2024 году

В Московской области новорожденным проводят исследования в рамках неонатального скрининга. Оно выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. Так, с начала года врачи провели обследование более 60 тыс. новорожденных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье работает кдиный кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.