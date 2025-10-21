В Подмосковье более 43 тыс человек прошли онкоскрининг на рак кишечника

Этим летом в Московской области запустили пилотный проект по диагностике рака кишечника. Так, пациенты могут сдать количественный анализ на скрытую кровь в кале. Такая диагностика позволяет выявить скрытое кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта. На данный момент в проекте участвуют Щелковская, Мытищинская, Балашихинская, Лобненская и другие больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Специалисты отмечают, что колоректальный рак может длительное время протекать незаметно, так как основные симптомы появляются уже на поздней стадии. Онкоскрининг позволяет не только выявить опухоль на ранних стадиях, но и предотвратить развитие рака путем удаления полипов кишечника, в которых могут возникнуть злокачественные изменения.

«Этим летом запустили пилотный проект по проведению онкоскрининга на рак кишечника. Сейчас он реализуется на базе 21 больницы. Всего в рамках проекта такой онкоскрининг прошли более 43 тыс. человек. Из них в результате углубленной диагностики колоректальный рак подтвердился у 55 пациентов, они были направлены на лечение. Важно отметить, что у 70% диагноз был выявлен на ранней стадии», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти онкоскрининг на рак кишечника могут жители старше 45 лет, не проходившие данное исследование больше года. Для этого необходимо записаться на прием к врачу-терапевту, который направит на исследование. Также жители старше 45 лет могут пройти онкоскрининг на рак кишечника в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. При подозрении на онкологию пациентам назначается колоноскопия — исследование, позволяющее выявить рак кишечника.

В больницах, участвующих в проекте, в рамках ОМС при наличии показаний можно пройти колоноскопию с применением седации — медикаментозного сна. Это позволяет врачу провести наиболее точное исследование, а пациенту избежать дискомфорта.

Специалисты напоминают, что для своевременного выявления заболеваний важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.