В Подмосковье более 35 тыс человек прошли обучение в школах будущих родителей

В Московской области будущие родители могут пройти обучение в специальных школах, работающих в учреждениях родовспоможения. Занятия проводятся бесплатно квалифицированными специалистами, в том числе акушерами-гинекологами, неонатологами, перинатальными психологами и другими, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Понимаем, что подготовка к рождению малыша может быть очень волнительной. Поэтому в Подмосковье организованы школы для будущих мам и пап. На занятиях специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорожденным, послеродовом периоде, грудном вскармливании, возможностях системы родовспоможения и отвечают на интересующие вопросы. С начала года обучение в школах будущих родителей прошли более 35 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций. Напомним, что подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.