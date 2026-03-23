В Подмосковье более 1,7 тыс человек прошли школы паллиатива

В Московской области более 1,7 тыс. человек прошли обучение в школах паллиативного пациента с момента их запуска в 2024 году. Сейчас в регионе работают 42 такие школы для родственников тяжелобольных и социальных работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В них обучают родственников людей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, а также социальных работников. Занятия проводят врачи паллиативной помощи, психологи и другие профильные специалисты.

Программа включает вопросы правильного ухода за тяжелобольными, создания комфортных условий дома и обеспечения безопасной среды. Обучение помогает повысить качество жизни пациентов и облегчить их состояние.

«Обучение родственников и социальных работников — важная составляющая системы паллиативной помощи. Понимая, как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком, можно не только облегчить его состояние, но и создать для него максимально комфортную и безопасную среду. Школы паллиативного пациента заработали в 2024 году. За это время обучение в них прошли уже более 1,7 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться с адресами школ, расписанием и темами занятий можно на портале паллиативной помощи https://palliative.zdrav.mosreg.ru/, а также на сайтах больниц и в социальных сетях. Предварительная запись не требуется, обучение проводится бесплатно.

Дополнительную информацию о медицинской помощи паллиативным пациентам можно получить по круглосуточному телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.