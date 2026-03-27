В Подмосковье более 15 тыс жителей обсудили диспансеризацию онлайн

Жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачом дистанционно. Во время телемедицинской консультации специалист разъясняет результаты диспансеризации, расшифровывает анализы, продлевает электронный рецепт на льготное лекарство, закрывает больничный лист и при необходимости корректирует лечение.

«Онлайн-сервисы позволяют пациенту получить целый комплекс медицинских услуг. Это быстро и удобно. С начала года свыше 15 тыс. жителей региона обсудили с врачом итоги пройденной диспансеризации с помощью телемедицины», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.