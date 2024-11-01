В Подмосковье бесплатными зубными протезами обеспечили 12 тыс льготников

В Московской области бесплатное зубопротезирование могут оформить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, а также с учетом доходов неработающие пенсионеры и предпенсионеры. Так, с начала года 12 тыс. льготников уже обеспечены бесплатными зубными протезами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Отмечу, что не так давно мы сделали эту услугу удобнее и жители могут обратится к стоматологу в гос.поликлинике в любом городе региона, а рекомендация от врача о необходимости зубопротезирования автоматически прикрепится к заявлению», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для получения услуги зубопротезирования необходимо посетить стоматолога, а потом оформить заявление на региональном портале госуслуг.

В этом году на данную меру поддержки выплатили более 214 млн рублей.

Подать заявление на оформление льготы можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.