В Подмосковье 6 тыс человек прошли школы диабета в 2026 году

С начала 2026 года почти 6 тыс. взрослых и детей с сахарным диабетом прошли обучение в профильных школах при медучреждениях Подмосковья. Пациентов учат контролировать заболевание и предотвращать осложнения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области работают специальные школы сахарного диабета для взрослых и детей. На занятиях специалисты объясняют, как контролировать уровень глюкозы в крови, считать углеводы, правильно питаться и распознавать симптомы осложнений. Пациентам также рассказывают о способах профилактики и борьбы с последствиями заболевания.

«Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля в течение всей жизни. Чтобы помочь пациентам адаптироваться к новым условиям и научиться жить с заболеванием, в Подмосковье работают школы сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли почти 6 тыс. взрослых и детей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе действует 122 амбулаторные и 15 стационарных школ для взрослых, а также 39 школ для детей. Пройти обучение бесплатно может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для записи необходимо обратиться к лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.