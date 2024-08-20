В Подмосковье 34 медикам вручили сертификаты на приобретение жилья по соципотеке

В доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 34 медработника: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, а также акушерка и рентгенолаборант. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. С начала ее реализации более 3 тыс. специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.

«В этом году мы вручаем 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 160 медицинским работникам, 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам, а также 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Свидетельства получили медицинские работники из Балашихинской, Лобненской, Химкинской, Воскресенской, Королевской, Подольской, Реутовской, Пушкинской, Сергиево-Посадской, Видновской, Люберецкой, Мытищенской, Жуковской, Дмитровской, Каширской больниц, а также из Московской областной станции скорой медицинской помощи.

«Важно не только привлекать новые кадры, но и поддерживать специалистов, работающих в регионе. Для этого в Подмосковье действует широкий комплекс мер соцподдержки. Соципотека была запущена в 2016 году. Всего за это время мы вручили более 1,9 тыс. сертификатов и еще 34 сегодня», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Екатерина Толстикова, медсестра ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница», переехала в Подольск в 2015 году из Воронежской области вместе с мужем.

«Уже здесь у нас родился ребенок. Не у всех есть возможность собрать первоначальный взнос, чтобы взять обычную ипотеку. Поэтому такая программа очень помогает. Очень рада, что есть данная мера поддержки и можно воспользоваться этим шансом», — говорит она.

Ильдар Шарипов работает врачом-травмотологом-ортопедом ГБУЗ МО «Подольская детская больница». По его словам, соципотека является существенной поддержкой.

«Я уже два года работаю в детской больнице и для меня большая честь получить этот сертификат. Огромная благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, за то, что в Подмосковье существуют такие программы поддержки для молодых специалистов. Это большое подспорье в жизни для нас», — отметил врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.