В Подмосковье 25 тыс пациентов получили помощь в КДЦ «Ромашка»

Консультативно-диагностический центр «Ромашка» начал работу в сентябре 2025 года. Менее чем за полгода здесь приняли свыше 25 тыс. человек. Среди взрослых пациентов чаще всего обращаются к гинекологам, кардиологам, офтальмологам и неврологам. В детском отделении наиболее востребованы аллергологи, неврологи и гастроэнтерологи.

«За первые месяцы работы центр прошел этап активного становления. Наша команда расширила направления амбулаторного приема. В структуре учреждения начали работу центр лазерной гинекологии и центр эндоскопии, организован дневной стационар для проведения диагностических и лечебных мероприятий без круглосуточной госпитализации. Расширен штат профильных специалистов, выстроены внутренние алгоритмы маршрутизации пациентов и взаимодействия врачей, что позволяет обеспечить комплексный подход к диагностике и лечению», — отметила заведующая консультативно-диагностическим центром «Ромашка» Арина Куликова.

По ее словам, в центре фиксируют устойчивый рост числа обращений и доверия со стороны пациентов. Учреждение расположено по адресу: село Ромашково, Рублевский проезд, дом 41. Медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.