В Подмосковье 14 больниц присоединились к проекту по диагностике рака кишечника

В Московской области с мая этого года запущен проект по ранней диагностике колоректального рака. В рамках него проводится количественный анализ на скрытую кровь в кале — более точное исследование, которое позволяет выявить скрытое кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта. В проекте участвуют Люберецкая, Реутовская, Коломенская, Жуковская, Видновская, Подольская, Зарайская, Воскресенская и другие больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чем раньше болезнь выявить, тем эффективнее будет лечение — это касается и колоректального рака. К проекту по его ранней диагностике присоединилось еще 14 больниц, теперь в нем участвует 31 медучреждение. Онкоскрининг позволяет выявить болезнь до развития злокачественной опухоли. С мая в рамках проекта раннюю диагностику рака кишечника прошли более 64 тыс. жителей Подмосковья. Почти у 3,2 тыс. было заподозрено злокачественное новообразование, углубленная диагностика выявила рак у 80 из них, они направлены на лечение», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Онкоскрининг проводится всем жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. При подозрении на онкозаболевание пациентам назначается колоноскопия — процедура, признанная «золотым стандартом» в диагностике рака кишечника.

Специалисты напоминают, что для своевременного выявления заболеваний важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.