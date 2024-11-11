В Подмосковье 13 ноября пройдет финальный этап запуска школы паллиативного пациента

Координационный центр паллиативной медицинской помощи Московской области в рамках реализации проекта «Паллиативная медицинская помощь» 13 ноября на базе Подольской больницы проведет финальный этап обучения сотрудников паллиативной помощи из округов Руза, Одинцово, Можайск, Наро-Фоминск, Лотошино, Истра, Чехов, Серпухов, Домодедово, Дзержинск, Раменское, Жуковский, Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках научно-практической встречи врачей и старших медицинских сестер руководитель координационного центра расскажет о структуре занятий, главных темах, которые беспокоят родственников. Приглашенные специалисты дополнительно расскажут о питании, перемещении лежачих и малоподвижных пациентах, а также об особенностях искусственной вентиляции легких на дому.

«Мы открыли школу паллиативного пациента уже в 25 округах. Обратная связь, которую мы получаем от родственников, доказывает, что в таких занятиях есть большая необходимость», — сказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Дополнительную информацию о школе паллиативного пациента в вашем округе можно получить, позвонив на горячую линию координационного центра паллиативной помощи Московской области по номеру 8 (498) 683-83-83 или оставить заявку на портале паллиативной помощи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.