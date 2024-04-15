В перинатальном центре Щелкова успешно функционирует отделение физиотерапии

Отделение физиотерапии успешно работает в перинатальном центре округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В отделении физиотерапии оказываются такие виды физиотерапевтического лечения, как магнитотерапия, лазеротерапия, электротерапия, ультразвуковая терапия, фонофорез, электростимуляция и УВЧ-терапия. Вы сможете пройти профилактику и лечение многих заболеваний, таких как реабилитационное лечение после гинекологических операций, реабилитационное лечение бесплодия любого происхождения, реабилитационное лечение перед программой ЭКО, во время беременности облегчить симптомы симфизиопатии, предотвратить или снять воспаление матки после родов и многое другое.

Физиотерапевтическое лечение назначается только после консультации врача-физиотерапевта, с учетом показаний и противопоказаний. Направление на консультацию можно получить у врача акушера-гинеколога женской консультации. Физиотерапевтический кабинет находится на 2 этаже консультативно-диагностического корпуса перинатального центра. Кабинет обслуживает пациентов стационара перинатального центра и пациентов женской консультации. Помимо этого, все желающие могут пройти курс физиотерапевтических процедур на платной основе.

Отделение платных медицинских услуг работает по будням с 8:30 до 17:00, номер телефона — 8 (962) 995-32-30.

«Кабинет оснащен современной аппаратурой, что позволяет внедрять новые технологии лечения и проводить эффективную профилактику различных заболеваний» — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Людмила Амбарцумян.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области в 2022 году родилось 73 299 детей, потребность в развитии объектов социальной сферы сохраняется, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наш регион на 2 месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни. Мы сохраняем темпы, людей становится больше, а значит и потребность в социальных объектах остается», — сказал Воробьев.