В перинатальном центре Коломны 17 ноября проведут праздник для недоношенных детей

Ежегодно 17 ноября по всему миру отмечается международный день недоношенных детей. Коломенский перинатальный центр традиционно организовывает различные мероприятия в честь этого важного для всех «торопыжек» и их родителей дня и обязательно проводит яркий праздник для своих маленьких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Детей ждут веселые игры, шоу мыльных пузырей, аквагрим и, конечно, подарки. У взрослых же гостей будет возможность пообщаться в кругу единомышленников, поблагодарить всех тех, кто ежедневно работает с такими детками и просто порадоваться тому, что жизнь продолжается, и счастье есть.

«Международный день недоношенных детей уже стал популярным ежегодным событием во многих странах мира, где его также называют Днем белых лепестков, подчеркивая особенную хрупкость и незащищенность таких малышей. Давайте вместе отметим эту дату — Коломенский перинатальный центр приглашает наших выпускников-торопыжек и их родителей на праздник, приходите, очень вас ждем, скучать не придется!» — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Коломенского перинатального центра Алина Маслова.

Праздник состоится 17 ноября в 11:00 в конференц-зале Коломенского перинатального центра по адресу: г. Коломна, ул. Дзержинского, дом № 25, 1 этаж. Предварительная запись не требуется.

