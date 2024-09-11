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В Павловском Посаде 26 сентября пройдет день донора

26 сентября в Павловском Посаде состоится очередной день донора крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 9:00 до 12:00 на базе Дома культуры «Октябрь» будет осуществляться забор крови выездной бригадой ГБУЗ МО «МОСПК» (Московский областной центр крови).

Если Вы здоровы и желаете помочь ближнему, примите участие в пополнении запасов донорской крови.

У потенциального донора не должно быть следующих основных противопоказаний: перенесенный гепатит, туберкулез, переливания крови в прошлом, постоянный прием сильнодействующих лекарственных препаратов, беременность.

Кроме того, после ангины, гриппа, ОРВИ сдавать кровь можно не ранее, чем через 2 недели.

Накануне перед процедурой сдачи крови нельзя употреблять спиртное и жирное, утром допускается легкий завтрак, чай с сахаром.

Контактный телефон кабинета переливания крови ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница» — 8 (49643) 2-23-39.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.