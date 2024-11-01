В онкодиспансере Подмосковья открылся дневной стационар детского отделения

В Московском областном онкологическом диспансере открыли дневной стационар онкологического (детского) отделения № 7 на 30 коек, который будет работать в несколько смен, тем самым расширяя возможности оказания помощи онкологическим пациентам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Онкологическое детское отделение является единственным в Московской области, где оказывается помощь маленьким пациентам. Поэтому открытие дневного стационара поможет расширить возможности учреждения в оказании медицинской помощи детям со всего Подмосковья. Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии. Ежегодно у нас проходят лечение около 2,5 тысяч детей», — рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Онкологическое (детское) отделение № 7 открыто в 1966 году — с момента Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкологическими заболеваниями, созданное в нашей стране, и единственное отделение на территории Московской области, где оказывается специализированная помощь детям с онкологической патологией.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.